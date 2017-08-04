На ВЭФ представят семь инвестиционных проектов Хабаровского края на 60 млрд рублей

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ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Семь инвестиционных проектов Хабаровского края на общую сумму почти 60 млрд рублей будут представлены в рамках деловой программы Восточного экономического форума. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
"В портфель проектов вошел единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, реализующийся на условиях ГЧП. Объем инвестиций в строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска оценивается более чем в 43 млрд рублей. Дорога фактически станет "мостом" между федеральными трассами Чита - Хабаровск и Хабаровск - Владивосток. Планируется, что в рамках проекта будут построены инженерные сооружения, путепроводы, мосты, транспортные развязки и другие дорожные объекты", - говорится в сообщении.
В числе других проектов - строительство горно-обогатительного комплекса "Нони", геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины "Рудный Кондер", разработка золото-серебряного месторождения "Хаканджинское".
Кроме того, на форуме инвесторам представят проекты по созданию птицекомплекса, по развитию индустриального парка, а также проект по производству деталей для судостроения и машиностроения.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.