Правительство выбрало два госконтракта для эксперимента с банковским сопровождением

Сталлоне сообщил, что в фильме "Крид 2" Рокки снова встретится с Иваном ДрагоКультура 4 августа, 6:40
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в ВашингтонеСпорт 4 августа, 6:33
СМИ: Шон Спайсер не будет участвовать в шоу "Танцы со звездами" после отставкиОбщество 4 августа, 5:52
Мадуро сравнил Ньето с "забитым подчиненным"Международная панорама 4 августа, 5:48
"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгодаОбщество 4 августа, 5:08
Telegraph: Саркози станет фигурантом расследования о проведении мундиаля в КатареМеждународная панорама 4 августа, 4:35
В Сенате прогнозируют, что нового посла США в РФ утвердят подавляющим большинством голосовМеждународная панорама 4 августа, 4:22
Карякин проиграл Карлсену во втором туре шахматного супертурнира в Сент-ЛуисеСпорт 4 августа, 3:55
"Известия": Россия планирует направить в Арктику до восьми новых ледоколовЭкономика и бизнес 4 августа, 2:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 августа. Правительство РФ распорядилось провести эксперимент по поэтапному переходу к казначейскому сопровождению бюджетных средств. Для этих целей выбраны два государственных контракта в сфере судостроения, сообщается в пятницу на сайте кабмина.
"Устанавливаются требования о подключении банков, осуществляющих банковское сопровождение контрактов, к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Для проведения эксперимента по поэтапному переходу к казначейскому сопровождению бюджетных средств выбраны два государственных контракта по линии Минпромторга России", - говорится в справке к документу.
Из текста постановления следует, что пилотными проектами стали госконтракты, связанные с судостроением. Проекты направлены на разработку "суперкомпьютерной технологии и программного комплекса для оптимизации формы корпуса судна" и "механизма и отраслевого справочника по определению конкурентного уровня цен при создании судов и морской техники" соответственно. Отмечается, что привлечение банка для банковского сопровождения контрактов будет осуществляться поставщиком.
Эксперимент станет частью дорожной карты поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств. Принятыми правительством изменениями устанавливаются требования о подключении банков, осуществляющих сопровождение госконтрактов, к СПФС (системе передачи финансовых сообщений Банка России).