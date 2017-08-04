Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство выбрало два госконтракта для эксперимента с банковским сопровождением

Экономика и бизнес
4 августа, 6:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Для этих целей выбраны контракты в сфере судостроения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 августа. Правительство РФ распорядилось провести эксперимент по поэтапному переходу к казначейскому сопровождению бюджетных средств. Для этих целей выбраны два государственных контракта в сфере судостроения, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Устанавливаются требования о подключении банков, осуществляющих банковское сопровождение контрактов, к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Для проведения эксперимента по поэтапному переходу к казначейскому сопровождению бюджетных средств выбраны два государственных контракта по линии Минпромторга России", - говорится в справке к документу.

Из текста постановления следует, что пилотными проектами стали госконтракты, связанные с судостроением. Проекты направлены на разработку "суперкомпьютерной технологии и программного комплекса для оптимизации формы корпуса судна" и "механизма и отраслевого справочника по определению конкурентного уровня цен при создании судов и морской техники" соответственно. Отмечается, что привлечение банка для банковского сопровождения контрактов будет осуществляться поставщиком.

Эксперимент станет частью дорожной карты поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств. Принятыми правительством изменениями устанавливаются требования о подключении банков, осуществляющих сопровождение госконтрактов, к СПФС (системе передачи финансовых сообщений Банка России).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: США затягивают срок выдачи виз гражданам РФ с целью давления на Москву
2
США изучают, как ответить на решение РФ сократить число американских дипломатов
3
"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
4
По факту ДТП на Кубани возбуждено уголовное дело
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Китай выступает против новых санкций США в отношении России, Ирана и КНДР
7
В США семейная пара призналась в насилии над усыновленным в РФ юношей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама