Правительство выбрало два госконтракта для эксперимента с банковским сопровождением

ТАСС, 4 августа. Правительство РФ распорядилось провести эксперимент по поэтапному переходу к казначейскому сопровождению бюджетных средств. Для этих целей выбраны два государственных контракта в сфере судостроения, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Устанавливаются требования о подключении банков, осуществляющих банковское сопровождение контрактов, к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Для проведения эксперимента по поэтапному переходу к казначейскому сопровождению бюджетных средств выбраны два государственных контракта по линии Минпромторга России", - говорится в справке к документу.

Из текста постановления следует, что пилотными проектами стали госконтракты, связанные с судостроением. Проекты направлены на разработку "суперкомпьютерной технологии и программного комплекса для оптимизации формы корпуса судна" и "механизма и отраслевого справочника по определению конкурентного уровня цен при создании судов и морской техники" соответственно. Отмечается, что привлечение банка для банковского сопровождения контрактов будет осуществляться поставщиком.

Эксперимент станет частью дорожной карты поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств. Принятыми правительством изменениями устанавливаются требования о подключении банков, осуществляющих сопровождение госконтрактов, к СПФС (системе передачи финансовых сообщений Банка России).