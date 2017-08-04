Около 30 соглашений на 73 млрд рублей подпишет Приморье с инвесторами на ВЭФ

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ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Около 30 соглашений будут подписаны Приморским краем с инвесторами на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона со ссылкой на первого вице-губернатора края Василия Усольцева.
"Проекты есть как краткосрочные, так и предполагаемые к реализации в течение ближайших десяти лет. На данный момент подготовлено уже около 30 проектов соглашений, но их число и общая сумма, конечно, увеличатся", - приводит пресс- служба слова Усольцева.
Общая сумма этих соглашений - 73 млрд рублей. Среди подготовленных к реализации проектов - создание производства бриллиантов, добыча и переработка природного мрамора, переработка женьшеня, строительство жилья эконом- класса и международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".
Среди инвесторов, с которыми будут заключены крупные соглашения, называются Российский экспортный центр, ПАО "Почта Банк", китайские компаниями "Юй Пэн" и "Гуанда".
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.