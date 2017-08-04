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Путин потребовал достроить дорогу на острове Ольхон на Байкале

Экономика и бизнес
4 августа, 9:00 UTC+3 ПОСЕЛОК ТАНХОЙ Бурятия/ 4, августа. /ТАСС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал произвести расчеты стоимости строительства дороги и предоставить их главе государства к 6 августа

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ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал достроить дорогу на острове Ольхон на озере Байкал, о которой шла речь во время "Прямой линии" с главой государства. Такое поручение он дал на совещании по вопроса экологического развития байкальской природной территории в ответ на высказывания губернатора Иркутской области Сергея Левченко о сложностях строительства дороги в природоохранной зоне.

"Давайте посмотрите, первое, что я хочу сказать - дорога должна быть сделана. Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счет Байкала, и вы тут дальше будете разрабатывать карьер, или мы заплатим из бюджета просто немножко больше денег, и завезете туда больше гравия, вот и все. Посчитайте сколько это стоит. У нас "Прямая линия" была когда? В июне. За июль и август можно было бы уже подсчитать", - сказал Путин.

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Ранее Левченко рассказал президенту о сложностях строительства дороги на острове. Недалеко от него находится карьер по добыче щебня, разработка которого запрещена законом об экологических территориях от 1996 года. Завоз щебня из-за пределов этой территории значительно увеличит стоимость строительства, отметил губернатор, предложив президенту разрешить разработку карьера. При этом губернатор не смог назвать ни необходимый объем щебня, ни средств.

"Сергей Георгиевич, вы нас ставите в трудное положение, потому что вы говорите, что увеличится стоимость, но насколько конкретно она увеличится вы не знаете. Сколько нужно щебня вы ответить не можете", - отреагировал Путин. В итоге Левченко пообещал произвести необходимые расчеты и предоставить их главе государства к 6 августа.

В ходе "Прямой линии" жители острова сообщили президенту, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота. Кроме того, на острове люди вынуждены пользоваться водой из скважины низкого качества, а также лишены хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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