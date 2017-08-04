ЦБ отозвал несколько лицензий у страховых компаний "Клувер" и "Регионгарант"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк России принял решение отозвать лицензии на осуществление страхования по нескольким видам деятельности у страховых компаний "Клувер" и "Регионгарант", следует из материалов регулятора.

В обоих случаях лицензии были отозваны в связи с добровольным отказом субъектов страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, отмечается в сообщении.

В частности, у страховой компании "Клувер" отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на добровольное имущественное страхование.

У "Регионгаранта" отозваны лицензии на страхование по ОСАГО, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, на осуществление добровольного страхования жизни, а также на добровольное личное и имущественное страхование. Кроме того, ЦБ отозвал у "Регионгаранта" лицензию на осуществление перестрахования.

По информации на сайтах страховых компаний, "Клувер" специализируется на страховании по каско, "Регионгарант" - на страховании имущества предприятий, наземного транспорта, ипотечном страховании, а также на добровольном медицинском и туристическом страховании.