"Роснефть" увеличила добычу на 10,2% по итогам I полугодия

Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в президенты в 2018 годуПолитика 4 августа, 9:07
В Алтайском крае дети не будут платить курортный сборСибирь 4 августа, 8:33
Путин поручил Генпрокуратуре проверить факты деятельности, наносящей вред экологии БайкалаОбщество 4 августа, 7:59
Чемпион по стронгмену установил рекорд по тяге воздушного шара в ЕкатеринбургеНовости Урала 4 августа, 7:59
Сталлоне сообщил, что в фильме "Крид 2" Рокки снова встретится с Иваном ДрагоКультура 4 августа, 6:40
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в ВашингтонеСпорт 4 августа, 6:33
СМИ: Шон Спайсер не будет участвовать в шоу "Танцы со звездами" после отставкиОбщество 4 августа, 5:52
Мадуро сравнил Ньето с "забитым подчиненным"Международная панорама 4 августа, 5:48
"Известия": лекарства вне перечня жизненно необходимых подорожали на 7,6% за полгодаОбщество 4 августа, 5:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам первого полугодия 2017 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов по сравнению с тем же периодом годом ранее на 10,2%, до 5,74 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), говорится в сообщении компании.
"Во втором квартале 2017 г. компания добыла 70 млн тонн н.э. (5,70 млн баррелей н.э. в сутки) углеводородов. По итогам первого полугодия среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 млн баррелей н.э. в сутки (140,3 млн тонн н.э.), увеличившись на 10,2% год к году за счет приобретения активов и развития новых проектов", - отмечается в сообщении.
Компания увеличила добычу нефти и конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4% - до 112,2 млн тонн. При этом среднесуточная добыча жидких углеводородов снизилась во втором квартале на 1,2% - до 4,57 млн баррелей в сутки под влиянием ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании в рамках соглашений со странами ОПЕК+, говорится в сообщении компании.
Добыча газа по сравнению с тем же периодом годом ранее увеличилась на 2,9% - до 34,2 млрд кубометров, говорится в сообщении компании.
"Роснефть" и PDVSA в начале июля 2017 года завершили работы по технико-экономическому обоснованию проекта разработки и обустройства трех газовых месторождений на шельфе Венесуэлы - Патао, Мехильонес и Рио Карибе. Компании могут подать заявку на получение газовых лицензий, говорится в сообщении российской компании.