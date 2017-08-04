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"Роснефть" увеличила добычу на 10,2% по итогам I полугодия

Экономика и бизнес
4 августа, 9:16 дата обновления: 4 августа, 9:19 UTC+3

Добыча нефти и конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11,4%, добыча газа - на 2,9%

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам первого полугодия 2017 года увеличила среднесуточную добычу углеводородов по сравнению с тем же периодом годом ранее на 10,2%, до 5,74 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), говорится в сообщении компании.
"Во втором квартале 2017 г. компания добыла 70 млн тонн н.э. (5,70 млн баррелей н.э. в сутки) углеводородов. По итогам первого полугодия среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 млн баррелей н.э. в сутки (140,3 млн тонн н.э.), увеличившись на 10,2% год к году за счет приобретения активов и развития новых проектов", - отмечается в сообщении.

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Компания увеличила добычу нефти и конденсата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4% - до 112,2 млн тонн. При этом среднесуточная добыча жидких углеводородов снизилась во втором квартале на 1,2% - до 4,57 млн баррелей в сутки под влиянием ограничений, наложенных на российские нефтедобывающие компании в рамках соглашений со странами ОПЕК+, говорится в сообщении компании.

Добыча газа по сравнению с тем же периодом годом ранее увеличилась на 2,9% - до 34,2 млрд кубометров, говорится в сообщении компании.

"Роснефть" и PDVSA в начале июля 2017 года завершили работы по технико-экономическому обоснованию проекта разработки и обустройства трех газовых месторождений на шельфе Венесуэлы - Патао, Мехильонес и Рио Карибе. Компании могут подать заявку на получение газовых лицензий, говорится в сообщении российской компании.

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