Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,42 руб.

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и достиг отметки в 60,42 руб. Курс евро вырос на 17 копеек, до 71,82 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1959,92 пункта. Индекс РТС снизился на 0,7% и достиг отметки в 1022,64 пункта.