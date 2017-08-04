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"КамАЗ" отправил основную часть сотрудников в отпуск

Экономика и бизнес
4 августа, 11:27 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 4, августа. /ТАСС

Во время отпуска будет проводиться ремонт и модернизация оборудования

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КАЗАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Основная часть сотрудников "КамАЗа" (входит в госкорпорацию "Ростех") уходит в плановый оплачиваемый отпуск, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Сотрудники ПАО "КамАЗ" уходят в двухнедельный корпоративный оплачиваемый отпуск, который продлится с 7 по 20 августа. Время отпуска основной части персонала будет продуктивно использовано в ремонтных цехах "КамАЗа": на эти дни запланирован ремонт и модернизация оборудования", - говорится в сообщении.

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По данным компании, в штатном режиме продолжат работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и другой отчетности. Не уходят в отпуск и подразделения, отвечающие за продажу автотехники: в соответствии с бизнес-планом компании создан определенный задел автомобилей "КамАЗ", и реализация продукции продолжится.

Практика корпоративных отпусков существует в компании с 2010 года. Первая половина отпуска предоставляется работникам сразу после новогодних каникул (в этом году сотрудники "КамАЗа" отдыхали с 9 по 22 января), вторая традиционно приходится на середину августа.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль "КамАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия выросла в 15,2 раза и составила 418,9 млн рублей. Выручка в отчетном периоде выросла на 36,2%, до 57,587 млрд рублей. ПАО "КамАЗ" - крупнейший производитель грузовиков и дизельных двигателей в России, расположен в Татарстане. По объемам выпуска компания входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей.

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