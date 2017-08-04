"Газпромнефть-Оренбург" в 2017 г. вложит более 6 млрд руб. в проекты по охране природы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть-Оренбург" планирует в 2017 году, который объявлен Годом экологии, вложить более 6 млрд рублей в реализацию природоохранных проектов, сообщает компания.

"Газпромнефть-Оренбург" в четвертом квартале текущего года завершит строительство газокомпрессорной станции на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, что позволит направлять весь объем попутного нефтяного газа (ПНГ) на Оренбургский газоперерабатывающий завод. За счет этого в 2018 году компания планирует добиться уровня полезного использования ПНГ на Восточном участке не менее 95%.

Другими мерами по охране природы "Газпромнефть-Оренбурга" станут оптимизация обращения с отходами, их обезвреживание и утилизация, проведение экологического мониторинга, контроль выбросов загрязняющих веществ при работе подрядных организаций по освоению и капитальному ремонту скважин.

Раньше нефтегазовые компании во всем мире сжигали ПНГ в факелах непосредственно на месторождениях и тем самым причиняли существенный ущерб экологии. Это приводило к потере энергоресурсов и обеспечивало около 1% всех мировых выбросов парникового углекислого газа.

"Газпромнефть-Оренбург" - дочернее общество компании "Газпром нефть", оно работает на территории Оренбургского, Новосергиевского, Переволоцкого и Сорочинского районов Оренбургской области, а также в городе Оренбург.

Год экологии

Указом президента России Владимира Путина 2017 год в России был объявлен годом экологии для привлечения внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшению состояния экологической безопасности страны.

Существенная часть плана Года экологии, пришедшего на смену Году кино, посвящена обращению с отходами: от ликвидации незаконных полигонов и "народной" карты свалок до внедрения системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, а также включает перевооружение российских предприятий и переход на более "зеленые" технологии.

Год экологии проходит в России второй раз за последние пять лет. Впервые он проводился в 2013 году. К основным его итогам можно было отнести закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, создание двух новых национальных парков - "Берингия" на Чукотке и "Онежское Поморье" в Архангельской области.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской сообщал, что общая сумма инвестиций в экологические проекты в Год экологии составит около 400 млрд рублей, и это будут как государственные, так и частные вложения. При этом большая часть инвестиций будет выделена из частных источников.

Самый крупный объем инвестиций приходится на нефтегазовые проекты: это мероприятия по компенсации вреда природным объектам, восстановлению окружающей среды, строительству очистных сооружений. Они составят около 100 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в Минприроды, в 2016 году общий объем инвестиций в экопроекты РФ составил 150 млрд рублей. Таким образом, в Год экологии государственные и частные вложения в такие проекты увеличатся почти в 2,7 раза.