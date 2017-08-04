Глава АРБ не слышал об инициативе еще нескольких банков выйти из ассоциации

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян не слышал об инициативе нескольких новых кредитных организаций выйти из ассоциации. Об этом Тосунян сообщил ТАСС.

"Нет, я не слышал, я слышал только от журналистов это", - сказал Тосунян, отвечая на вопрос о том, слышал ли он о желании новых банков выйти из АРБ.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на топ-менеджеров крупных кредитных организаций сообщила о намерениях банков "АК Барс", "Зенит", Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк выйти из АРБ. Окончательное решение банки должны принять на днях.

Уход из АРБ

Несколько крупнейших банков, среди которых - ВТБ, ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, 17 июля приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков.

В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности деятельности ассоциации, объясняя это неудовлетворительной работой ее руководства. По мнению банков, формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. При этом необоснованная, по мнению авторов заявления, критика ассоциацией ряда законодательных инициатив, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников, препятствует росту доверия клиентов к банковской системе и развитию конкуренции на финансовом рынке, приводя к ухудшению качества оказываемых банковских услуг.

Как сообщал ТАСС президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, вышедшие из АРБ банки могут создать новую ассоциацию на базе "России". Ожидается, что такое решение может быть принято в сентябре.