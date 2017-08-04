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Власти НАО хотят довести долю местных жителей среди занятых в нефтедобыче до 50%

Экономика и бизнес
4 августа, 12:43 UTC+3 ТАСС

По словам губернатора региона, задачу планируется реализовать в течение трех лет

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ТАСС, 4 августа. Как минимум половина сотрудников, занятых в нефтедобывающей отрасли Ненецкого автономного округа (НАО), должны быть из числа местных жителей, соотношения "50 на 50" регион планирует достичь в течение трех лет, сообщил ТАСС на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" губернатор НАО Игорь Кошин.

"Как минимум должна работать половина местного населения. Задачу мы ставим на ближайшие 3 года", - сказал Кошин.

Сейчас, по словам Кошина, из 8 тысяч человек, работающих в сфере недропользования региона, лишь 500 сотрудников - местные жители.

"Не хватает компетенций. Мы приняли решение реформировать наши ПТУ и запустить группы, согласованные с недропользователями. У нас в планах переоборудовать ПТУ полностью, построить полигон, где ребята могли бы учиться, дальше мы договариваемся, чтобы практику они проходили у недропользователей на реальных промыслах. Студенты, которые пройдут обучение, будут автоматически приходить на работу в эти нефтяные компании", - сказал губернатор.

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