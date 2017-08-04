Систему мониторинга оборудования, представленную президенту РФ, адаптируют для ЕС и США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Систему мониторинга промышленного оборудования (СМПО Foreman) петербургской компании "ЛО ЦНИТИ", представленную президенту РФ на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Петрозаводске в конце июля, адаптируют для рынков Европы и США. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор АО "ЛО ЦНИТИ" Андрей Ловыгин.

По данным компании, пользователи системы отмечают, что коэффициент загрузки оборудования повышается на 10-25% за 3-4 месяца эксплуатации системы, улучшается процесс планирования, значительно ускоряется взаимодействие цеховых служб предприятия, сокращаются расходы на приобретение дополнительного технологического оборудования.

По расчетам АО "ЛО ЦНИТИ", внедрение СМПО Foreman на предприятии, работающем в две смены со станочным парком в 100 единиц, даст экономический эффект порядка 130 млн. руб. в год при увеличении загрузки оборудования всего на 10%.

"Портфель заказов уже превышает 200 предприятий, мы активно работаем над адаптацией решения и продвижением продукта на рынки Европы и США", - сказал Ловыгин. По его словам, в настоящее время СМПО Foreman работает на почти 80 предприятиях и занимает наибольшую долю российского рынка.

Основной задачей взаимодействия с АСИ в компании видят информирование и стимулирование российских промышленных предприятий к использованию современных информационных систем, помогающих менять производственные процессы в сторону большей эффективности и прозрачности.

"Важно было продемонстрировать президенту, что на рынке уже существуют передовые отечественные IT-решения, помогающие предприятиям становиться более эффективными, снижать издержки. Так как основной потребитель продукта - государственные и, часто даже оборонные предприятия, то повышение эффективности работы станочного парка в таких организациях - это прямой путь к сокращению расходов госбюджета", - отметил Ловыгин.

Успешный пример импортозамещения

Система мониторинга промышленного оборудования является одним из примеров успешного импортозамещения - иностранные системы мониторинга станков с ЧПУ были практически полностью вытеснены с российского рынка.

"Самое интересное, что процесс этот не был навязан "сверху", просто отечественные разработчики стали предлагать больше возможностей за меньшие деньги. Более того, у наших продуктов есть все шансы занять лидирующие позиции на мировой арене, так как заложенные в них технологии во многом уникальны", - отметил Ловыгин.

По его словам, это практически реальное воплощение в конкретном российском продукте промышленного интернета, нейронных сетей и больших данных (Big Data). В зависимости от модели электронного блока мониторинга, доля отечественных комплектующих может достигать 50-60%.

Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского технологического института (ЛО ЦНИТИ) было создано в 1969 году. Является одним из ведущих разработчиков и поставщиков программных продуктов для машиностроительных предприятий России, официальным дистрибьютором и реселлеров ряда систем и продуктов.

СМПО Foreman стала победителем конкурса "Лучший инновационный продукт Санкт-Петербурга - 2016" в номинации "Информационные технологии и радиоэлектроника". В 2017 году Экспертный совет АСИ признал проект лидерским, одобрил его сопровождение и оказание мер поддержки консультационно- методологического и информационного характера.