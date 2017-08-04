Индонезия подала заявку в ЕврАзЭС для начала консультаций о создании ЗСТ

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Индонезия подала заявку для начала обсуждения возможности создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Об этом ТАСС сообщил в пятницу посол республики в РФ Вахид Суприяди.
"Необходимые документы были уже направлены индонезийской стороной в ЕврАзЭС, но Москвой и всеми остальными членами союза они пока еще не согласованы", - сказал он.
Ранее бывший первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев сообщил, что проработка вопроса создания зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Индонезией может начаться после подачи соответствующей заявки от индонезийской стороны.