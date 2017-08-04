Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индонезия подала заявку в ЕврАзЭС для начала консультаций о создании ЗСТ

Экономика и бизнес
4 августа, 12:49 UTC+3

Как сообщил индонезийский посол в РФ Вахид Суприяди, документы пока не согласованы Россией и остальными членами союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Индонезия подала заявку для начала обсуждения возможности создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Об этом ТАСС сообщил в пятницу посол республики в РФ Вахид Суприяди.

"Необходимые документы были уже направлены индонезийской стороной в ЕврАзЭС, но Москвой и всеми остальными членами союза они пока еще не согласованы", - сказал он.

Ранее бывший первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев сообщил, что проработка вопроса создания зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Индонезией может начаться после подачи соответствующей заявки от индонезийской стороны.

Смотрите также

"Известия": ЕврАзЭС предложили обсудить проект единой расчетной единицы

"Известия": ЕврАзЭС может создать единую информационную систему для борьбы с "санкционкой"

Лавров: дальнейшее продвижение ЕврАзЭС зависит от взаимной открытости стран объединения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
Россия Индонезия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура начала проверку по факту подтопления шахты "Мир" в Якутии
2
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов
3
Стали известны возможные соперники "Краснодара" и "Зенита" по раунду плей-офф Лиги Европы
4
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
6
Минобороны Украины: военные НАТО пройдут маршем по Крещатику
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама