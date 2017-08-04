ФАС опубликовала открытый реестр недобросовестных подрядчиков по капремонту

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Актуальная версия документа представлена на сайте ФАС России.

Документ содержит информацию об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг по капремонту, а также о подрядных организациях, с которыми такие договоры расторгнуты по решению суда или в связи с существенным нарушением ими их условий. Реестр объединяет в себе сведения о таких организациях по всем регионам России.

"На сегодняшний день в реестре находятся две компании, не исполнившие свои обязательства по капитальному ремонту в г. Владикавказе и г. Томске", - сообщил начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев.

По действующему законодательству, реестр должен размещаться на сайте zakupki.gov.ru. В настоящий момент соответствующий раздел на этом сайте не введен в эксплуатацию, в связи с чем для размещения такой информации используются сайты уполномоченных региональных органов власти. Однако на сайте того или иного органа публикуются сведения только в отношении организаций, осуществляющих деятельность на территории соответствующего региона. Таким образом, единый общероссийский реестр до настоящего момента в открытых источниках отсутствовал.

Реестр находится в свободном доступе и будет своевременно актуализироваться.