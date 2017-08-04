ЦБ снизил курс доллара на 5-7 августа до 60,33 руб.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 5-7 августа официальный курс доллара на уровне 60,3281 руб., что на 42,2 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 26,5 копейки, до 71,6879 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 35,1 копейки, до 65,44 руб.