ЦБ снизил курс доллара на 5-7 августа до 60,33 руб.

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 5-7 августа официальный курс доллара на уровне 60,3281 руб., что на 42,2 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 26,5 копейки, до 71,6879 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 35,1 копейки, до 65,44 руб.