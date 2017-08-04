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Члены АРБ предложили заявившим о выходе из ассоциации банкам обсудить ее эффективность

Экономика и бизнес
4 августа, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Для проведения переговоров создана специальная контактная группа

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банки и банковские объединения, сохранившие членство в Ассоциации российских банков (АРБ) обратились к ВТБ, ВТБ24, Сбербанку и другим банкам, заявившим о выходе из АРБ, с просьбой обсудить в первой половине сентября повышение эффективности деятельности АРБ. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ассоциации.

"В официальном заявлении о выходе из членов Ассоциации российских банков вы выразили свою неудовлетворенность работой АРБ. Мы сформировали контактную группу, чтобы провести переговоры с вами с целью повышения эффективности деятельности ассоциации. Просим принять участие во встрече в удобное для вас время в первой половине сентября 2017 года", - отмечается в обращении, подписанном 15 банками и банковскими объединениями, которые являются членами АРБ.

Уход из АРБ

Несколько крупнейших банков, среди которых ВТБ, ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, 17 июля приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков.

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В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности деятельности ассоциации, объясняя это неудовлетворительной работой ее руководства. По мнению банков, формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. При этом необоснованная, по мнению авторов заявления, критика ассоциацией ряда законодательных инициатив, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников, препятствует росту доверия клиентов к банковской системе и развитию конкуренции на финансовом рынке, приводя к ухудшению качества оказываемых банковских услуг.

Как сообщал ТАСС президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, вышедшие из АРБ банки могут создать новую ассоциацию на базе "России". Ожидается, что такое решение может быть принято в сентябре.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на топ-менеджеров крупных кредитных организаций также сообщила о намерениях банков "АК Барс", "Зенит", Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк выйти из АРБ. Окончательное решение банки должны принять на днях.

В свою очередь президент АРБ Гарегин Тосунян сообщил ТАСС, что не слышал о подобной инициативе.

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