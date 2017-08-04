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Reuters: ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против РФ из-за Siemens

Экономика и бизнес
4 августа, 14:06 дата обновления: 4 августа, 14:30 UTC+3

Новые санкции, как отмечается, могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, якобы занимавшейся транспортировкой турбин в Крым

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ТАСС, 4 августа. Евросоюз в пятницу примет решение о расширении санкционного списка в отношении России в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

26 июля послы ЕС достигли принципиального согласия о введении дополнительных санкций против четырех физических и трех юридических лиц из России, однако для вступления этого решения в силу требуется единогласное одобрение Совета ЕС.

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По данным Reuters, страны - члены ЕС до вечера пятницы могут подать жалобы относительно предложения о расширении антироссийских санкций. Препятствий на пути принятия этого решения, вероятно, не будет, отметили источники агентства.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, новые санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, якобы занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров.

Концерн Siemens 21 июля заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, по его утверждению, четыре поставленные для электростанции в Тамани газотурбинные установки были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По словам министра, симферопольская и севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга.

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