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Песков поставил под сомнение незыблемость частной собственности на Украине

Экономика и бизнес
4 августа, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Так пресс-секретарь прокомментировал заявления экспертов о ситуации вокруг продажи украинского Сбербанка

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поставил под сомнение незыблемость частной собственности на Украине на фоне продажи украинского Сбербанка.

"Это частная собственность, это собственность российского юридического лица. Нужно также исходить [из того], насколько сейчас на Украине незыблемой является частная собственность. Это вопрос к украинским властям и, наверное, к имиджу этой страны в мире", - сказал он, комментируя предположения экспертов о том, что заявления нацбанка Украины об отсутствии покупателей на "дочку" - это попытка национализировать актив.

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Говоря о том, есть ли у Кремля специальный план действия на случай попыток национализации банка, Песков заявил, что "российская сторона всегда защищала и будет защищать интересы наших деловых структур, которые занимаются международной деятельностью". "Это обязанность любого государства", - заключил пресс-секретарь президента.

Сбербанк принял решение о продаже украинской "дочки" после того, как в марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом. Под санкции подпали Сбербанк Украины, ВТБ, Проминвестбанк, VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). А зампред Нацбанка Украины Катерина Рожкова заявила, что перспектив развития на Украине у российских банков нет, и они должны покинуть рынок.

Сбербанк также ищет покупателя на свой второй украинский банк - VS Bank.

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