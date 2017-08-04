Профицит торгового баланса РФ в I полугодии вырос на 31,2%, до $66,8 млрд

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Профицит торгового баланса России в первом полугодии 2017 г. вырос более чем на 31,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и составил $66,8 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров за отчетный период вырос на 28,7% - до $168,6 млрд, импорт - на 27,2%, до $101,8 млрд.

Таким образом, за первые шесть месяцев текущего года внешнеторговый оборот РФ увеличился на 28,1% и составил $270,4 млрд.

Структура российского экспорта и импорта

Основой российского экспорта в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 66,6% (в январе - июне 2016 г. - 62,3%). Доля экспорта металлов и изделий из них составила 9,9% (в I полугодии 2016 г. - 9,8%).

Доля экспорта продукции химической промышленности составила 5,7%, машин и оборудования - 4,9%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 4,4%, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 3,2%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе - июне 2017 г. приходилось 50,1%, при этом физический объем импорта легковых автомобилей снизился на 9,8%, а грузовых автомобилей возрос на 39,1%.

Доля продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составила 19%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 12,3%, текстильных изделий и обуви - 5,8%, металлов и изделий из них - 5,9%.

Торговые партнеры

Основными торговыми партнерами России в I полугодии 2017 г. были Китай, товарооборот с которым вырос на 35,4%, до $38,4 млрд, Германия - $22,9 млрд (рост на 24,2%), Нидерланды - $20,6 млрд (+33,2%), Италия - $11,2 млрд (+22,2%), США - $10,7 млрд (+22,1%), Республика Корея - $9,8 млрд (+49,6%), Турция - $9,3 млрд (+27,5%), Япония - $8,4 млрд (+14,9%), Польша - $7,6 млрд (+37,4%), и Франция - $7,1 млрд (+24,1%).