Кабмин выделит на строительство трассы "Таврида" в Крыму 14 млрд рублей с 2018 года

ФЕОДОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит на строительство федеральной трассы "Таврида" (Керчь - Симферополь - Севастополь) с 2018 года более 14 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании о развитии промышленности в Крыму.

"Я подписал распоряжение по расходам бюджета на 2018 год и период 2019-2020 годов по Республике Крым и по городу Севастополю", - сообщил он. По его словам, в соответствии с этим документом, средства выделяются, в частности, на автодорогу из Керчи в Симферополь и Севастополь. "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь - 14,36 млрд рублей", - сказал он.

Кроме того, в документе речь идет о реконструкции автомобильной дороги и автомобильного подхода к городу Керчь и транспортному переходу через Керченский пролив. На эти цели будет выделено 780 млн рублей, сообщил премьер.

Документ также предусматривает выделение средств на строительство и реконструкцию объектов системы здравоохранения и общего образования Севастополя в объеме 6,75 млрд рублей, на реконструкцию водовода Феодосия - Судак - 4,36 млрд рублей, на корпус онкодиспансера в Севастополе - 3 млрд рублей. Кроме того, на строительство пешеходных переходов будет направлено 180 млн рублей, на создание канализационного коллектора в Симферополе - 11,5 млрд рублей, на реконструкцию тоннельного водовода южного берега Крыма - 8,5 млрд рублей, на реконструкцию участка дороги Судак - Феодосия - 3,1 млрд рублей, на электрификацию участка от станции Тамань до перехода через Керченский пролив - 4,4 млрд рублей.

"Продолжим мы заниматься и реконструкцией "Артека", включая комплексную систему безопасности", - добавил глава кабмина.

По его словам, все эти решения будут воплощены в проекте федерального бюджета.