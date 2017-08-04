Средневзвешенная ставка по ипотеке достигла исторического минимума

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам в июне 2017 года опустилась до 11,11%. Это минимальное значение ставки за всю историю наблюдений, следует из статистических данных Банка России.
"Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца, продолжила снижение и в июне 2017 года составила 11,11%. Таким образом, она вновь опустилась до минимального значения за всю историю наблюдений", - отмечается в материалах ЦБ.
Согласно данным регулятора, в первом полугодии 2017 года банки выдали 423,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 773,0 млрд рублей, из них в июне текущего года - 84,9 тыс. кредитов на сумму 157,6 млрд рублей. При этом на фоне снижения процентных ставок объем рублевых ипотек вырос на 9,1%.
В целом портфель ипотечных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% и на 1 июля 2017 года составил 4 трлн 670,9 млрд рублей.
В ЦБ также отметили, что доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне - 1,5% (71,6 млрд рублей).