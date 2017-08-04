СМИ: суд в Киеве окончательно снял арест с акций "Укртелекома"

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева окончательно снял арест с акций крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи компании "Укртелеком", а также оператора мобильной связи "ТриМоб". Об этом в пятницу сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на решение суда.

"Коллегия судей Апелляционного суда решила, что орган досудебного расследования не имел достаточных оснований инициировать арест имущества "Укртелекома", так как ни одному лицу в рамках уголовного дела не предъявлено обвинений. Таким образом, суд в полной мере удовлетворил жалобу компании "ЕСУ" и отменил арест акций "Укртелекома", - говорится в сообщении. - Решение суда обжалованию не подлежит".

В суде пояснили, что ходатайство о наложении ареста на имущество третьего лица может подать только прокурор. В данном случае в суд обратился следователь, что является нарушением уголовно-процессуального кодекса Украины. Также, по данным представителя "ЕСУ", рассмотрение ходатайства об аресте состоялось без уведомления владельца имущества или его представителей.

13 апреля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Печерский районный суд Киева в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "ТриМоба". По его словам, такая обеспечительная мера принималась в рамках расследуемого генпрокуратурой дела "о незаконном выделении по указанию экс-президента Виктора Януковича 220 млн гривен ($8,2 млн) из государственного бюджета и приватизации 93% акций "Укртелекома". По его словам, предприятие было продано по заниженной на 1,6 млрд гривен ($59,5 млн) цене.

Купля-продажа "Укртелекома"

В начале 2011 года Фонд госимущества (ФГИ) Украины продал "Укртелеком" за 10,575 млрд гривен (тогда - $1,32 млрд) компании "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая в свою очередь принадлежала пяти физическим лицам - гражданам Австрии. ФГИ обозначил условия торгов таким образом, что в них не смогли принять участие крупные иностранные компании Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, "Связьинвест" и VimpelCom.

В июне 2013 года холдинг СКМ бизнесмена Рината Ахметова и австрийская группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат 100% "ЕСУ", в свою очередь владеющей 92,79% акций "Укртелекома" - крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

ФГИ в 2016-2017 годах проводил проверки выполнения покупателем инвестиционных обязательств, заявив в итоге, что более пятидесяти из них не были выполнены.