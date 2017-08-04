Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в июне - июле упал на 7%

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в июне - июле сократился на 7% по сравнению с уровнем октября 2016 года, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Важно отметить продолжающееся сокращение экспорта нефти: в июне и июле сокращение экспорта нефти в дальнее зарубежье относительно уровня октября составило около 7% или примерно 51 тыс. тонн в сутки", - отмечается в пресс- релизе.
По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, экспорт нефти из России в январе - июле 2017 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 1,5% и достиг 162,6 млн т.
Минэнерго ожидает, что добыча нефти и газового конденсата по итогам 2017 года сократится как минимум на 0,1%, до 547 млн т.
"Если в начале текущего года (январь) показатель добычи превышал уровень аналогичного периода 2016 года на 1,8%, то по результатам семи месяцев он вырос на 0,8%, а по итогам 2017 года добыча нефти и газового конденсата в стране сократится как минимум на 0,1% до 547 млн т", - говорится в сообщении.
При этом по материалам Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча нефти и газового конденсата в России в январе - июле 2017 года увеличилась на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 318,58 млн т.
По данным на конец июля, в рамках сделки с ОПЕК Россия удерживала среднесуточную добычу нефти на уровне ниже 1,5 млн т в сутки. ОПЕК ведет статистику добычи в баррелях, тогда как Россия - в тоннах.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия в июле 2017 г. сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 307,6 тыс. баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 г. Однако сопоставить эти данные с официальной статистикой в тоннах невозможно - в Минэнерго неоднократно отмечали, что применять единый коэффициент перевода из тонн в баррели (коэффициент Urals - 7,33) нельзя, так как у каждого месторождения он свой.
По итогам шести месяцев 2017 года план по сокращению добычи участниками соглашения выполнялся в среднем на 98%. Высокого показателя удалось добиться благодаря исполнению своих обязательств лишь некоторых стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Ангола и др.
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Россия обязалась сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.