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В рамках ВЭФ пройдут пять страновых бизнес-диалогов

Экономика и бизнес
4 августа, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Речь идет о диалогах "Россия - Китай", "Россия - Индия", "Россия - Республика Корея", "Россия - Япония", "Россия - АСЕАН"

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пять страновых бизнес-диалогов между представителями России и партнерских государств пройдут в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщили в пятницу организаторы форума.

"В рамках Форума состоятся пять страновых бизнес-диалогов: "Россия - Китай", "Россия - Индия", "Россия - Республика Корея", "Россия - Япония", "Россия - АСЕАН", - говорится в сообщении.

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На ВЭФ-2017 впервые пройдет бизнес-диалог предпринимателей РФ и Индии

Программа третьего Восточного экономического форума включает также проведение образовательного форума "Россия - АСЕАН", VI Международной конференции АТЭС по образованию, сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", презентации инвестиционных проектов, а также церемоний открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

Кроме того, впервые в рамках ВЭФ пройдет образовательный и молодежный день, в рамках которого ожидаются сессии, семинары и мастер-классы для молодых предпринимателей, презентация программы международного бизнес-образования Executive МВА, Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения - Дальний Восток".

"Восточный экономический форум стал масштабной, востребованной в мире площадкой, где первые лица государств, представители авторитетных международных организаций, руководители крупных российских и зарубежных компаний собираются для обсуждения актуальных вопросов интеграции Дальнего Востока в мировую экономику. Расширение иностранного представительства на Форуме говорит о том, что Россия является важнейшим центром притяжения делового сообщества со всего мира", - цитирует пресс-служба советника президента РФ Антона Кобякова.

Деловая программа ВЭФ

В основе деловой программы форума, опубликованной на официальном сайте ВЭФ с краткими аннотациями и ключевыми вопросами сессий, лежат четыре основных тематических блока. Первый будет посвящен перспективам новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов, а также реализации программы "Дальневосточный гектар".

Вторая тема - "Как делать бизнес на Дальнем Востоке" - предполагает обсуждение инвестиционного потенциала региона в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика. Интеграция России в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона и реализация совместных проектов в области энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, финансов и новых технологий - ключевые темы третьего блока.

Мероприятия четвертого тематического блока будут полностью посвящены вопросам демографической политики Дальнего Востока, комплексного развития территорий и городов, создания новых рабочих мест.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Традиционно центральным мероприятием форума станет пленарное заседание "Дальний Восток: создавая новую реальность", в котором, как ожидается, примет участие президент РФ Владимир Путин. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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