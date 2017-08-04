Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

И. о. главного редактора "Дождя" станет Александра Перепелова

Экономика и бизнес
4 августа, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Роман Баданин продолжит работать в качестве главного редактора канала до конца августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Исполнять обязанности главного редактора "Дождя" будет Александра Перепелова, ранее занимавшая пост заместителя главреда телеканала. Информацию ТАСС в пятницу подтвердила сама Перепелова.

Смотрите также

Источник: главным редактором Lenta.ru станет 23-летний Владимир Тодоров

Бывший главред GQ назначен директором по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа"

Журнал The New Times закрывает бумажную версию

"Сегодня это было объявлено, но по документам это пока еще не совершенный переход", - сказала она.

Роман Баданин, по ее словам , продолжит работать в качестве главного редактора до 31 августа, после чего отправится на учебу в Стэнфордский университет (штат Калифорния, США).

Телеканал "Дождь", входящий в одноименный медиахолдинг, начал вещание 27 апреля 2010 года. В мае того же года началась его онлайн-трансляция в интернете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
В Тюмени задержали мужчину, зарегистрировавшего 300 иностранцев в квартире
4
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
7
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
Темы дня
Новости партнеров
Реклама