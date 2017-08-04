И. о. главного редактора "Дождя" станет Александра Перепелова

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Исполнять обязанности главного редактора "Дождя" будет Александра Перепелова, ранее занимавшая пост заместителя главреда телеканала. Информацию ТАСС в пятницу подтвердила сама Перепелова.

"Сегодня это было объявлено, но по документам это пока еще не совершенный переход", - сказала она.

Роман Баданин, по ее словам , продолжит работать в качестве главного редактора до 31 августа, после чего отправится на учебу в Стэнфордский университет (штат Калифорния, США).

Телеканал "Дождь", входящий в одноименный медиахолдинг, начал вещание 27 апреля 2010 года. В мае того же года началась его онлайн-трансляция в интернете.