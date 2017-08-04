СМИ: Киев выплатил МВФ первый взнос по программе помощи от 2014 года

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболуСпорт 4 августа, 16:54
Оливер Стоун раскритиковал введение США новых санкций против РоссииМеждународная панорама 4 августа, 16:43
Шаманка предсказала: чем саамская деревня привлекает туристов со всего мираВ стране 4 августа, 16:31
СМИ: Киев выплатил МВФ первый взнос по программе помощи от 2014 годаЭкономика и бизнес 4 августа, 16:25
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7Космос 4 августа, 16:10
Бах: точного срока принятия решения об участии российских спортсменов в ОИ-2018 пока нетСпорт 4 августа, 16:07
Бах: МОК не вмешивается в деятельность IAAF по восстановлению членства ВФЛАСпорт 4 августа, 15:59
Глава IAAF Коу назвал отстранение ВФЛА уникальным решениемСпорт 4 августа, 15:53
"Мои дела, цари, узрите": следы творчества Перси Шелли в современной поп-культуреКультура 4 августа, 15:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) первый взнос в размере $450 млн по программе stand by от 2014 года. Об этом сообщил в пятницу представитель Национального банка Украины (НБУ).
"Сегодня [4 августа] перечислили", - приводит заявление представителя НБУ агентство "Украинские новости".
В конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины в размере $17,01 млрд. Уже в начале мая страна получила первый транш кредита по программе stand by на сумму $3,19 млрд.
Однако в марте 2015 года МВФ принял решение об утверждении новой четырехлетней кредитной программы в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках программы 2015 года Киев получил четыре транша на общую сумму около $8,38 млрд.