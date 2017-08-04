СМИ: Киев выплатил МВФ первый взнос по программе помощи от 2014 года

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) первый взнос в размере $450 млн по программе stand by от 2014 года. Об этом сообщил в пятницу представитель Национального банка Украины (НБУ).

"Сегодня [4 августа] перечислили", - приводит заявление представителя НБУ агентство "Украинские новости".

В конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины в размере $17,01 млрд. Уже в начале мая страна получила первый транш кредита по программе stand by на сумму $3,19 млрд.

Однако в марте 2015 года МВФ принял решение об утверждении новой четырехлетней кредитной программы в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках программы 2015 года Киев получил четыре транша на общую сумму около $8,38 млрд.