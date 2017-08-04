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Рогозин: предприятия ОПК в Крыму существенно увеличивают объемы производства

Экономика и бизнес
4 августа, 16:27 UTC+3 ФЕОДОСИЯ (Крым) (Крым) 4, августа. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что сейчас в республике работают 16 предприятий, среди которых 10 судостроительных и три авиационных

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ФЕОДОСИЯ (Крым), 4 августа. /ТАСС/. Рост объема производства предприятий оборонно-промышленного комплекса в Крыму и Севастополе в этом году по отношению к прошлому превышает 200%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Всего рост производства оборонно-промышленного комплекса по Крыму и Севастополю в 2017 году по отношению к 2015 году составляет 430,8%, а по отношению к 2016 году - 227, 6%", - сказал Рогозин на совещании о состоянии и перспективах развития организаций промышленности Крыма и Севастополя, которое в пятницу в Феодосии провел премьер Дмитрий Медведев.

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Рогозин отметил, что в Крыму работают 16 предприятий ОПК, среди которых 10 судостроительных и три авиационных.

В этой сфере задействованы 8,3 тысячи сотрудников. В 2014 году все предприятия были проинспектированы. Минпромторг выдал восьми предприятиям в Крыму и четырем в Севастополе лицензии, на рассмотрении находятся заявки еще двух предприятий в Севастополе. В настоящее время, по словам Рогозина, предприятиями заключены контракты на сумму более 12 миллиардов рублей.

Как отметил вице-премьер, на предприятия ОПК вернулось большое количество крымских работников, которые ранее переехали в другие регионы РФ.

Рогозин сообщил также, что в 2017 году в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) войдет Евпаторийский авиаремонтный завод, а ГУП "Севастопольское авиапредприятие" по ремонту вертолетов будет интегрировано в "Вертолеты России".

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