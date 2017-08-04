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"Росводоканал" направит на модернизацию сетей в Воронеже 2,5 млрд руб. до конца 2018 года

Экономика и бизнес
4 августа, 16:38 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 4, августа. /ТАСС

Сейчас в городе проводится второй этап реконструкции Правобережных очистных сооружений

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ВОРОНЕЖ, 4 августа. /ТАСС/. Воронежский филиал "Росводоканала" направит в реконструкцию и модернизацию сетей 2,5 млрд рублей до конца 2018 года, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации Воронежской области после посещения помощником президента РФ Игорем Левитиным и губернатором региона Алексеем Гордеевым воронежской водоподъемной станции № 4.

"За последние пять лет финансирование "Росводоканалом" в Воронеже мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения составило 1,56 млрд рублей. До конца 2018 года общий объем инвестиций достигнет 2,5 млрд рублей", — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Водоподъемная станция № 4 — самая новая станция в Воронеже сдана в 2011 году, в ее строительство инвестировано 1,7 млрд рублей, она обеспечивает подачу питьевой воды в два самых крупных жилых района Воронежа, эксплуатируется "Росводоканалом-Воронеж" по договору на обслуживание.

"В 2012 году в Воронеже "Росводоканал" заключил первое в России концессионное соглашение в сфере водоснабжения крупных городов и начал инвестиционную программу по модернизации. По итогам четырех лет выполнения инвестпрограммы, число аварий на сетях водоснабжения уменьшилось на 45%, в водоотведении — на 18%, потребление электроэнергии снизилось на 27%, потери воды — на 15%", — уточнили в ведомстве.

В настоящее время компания проводит в Воронеже второй этап реконструкции Правобережных очистных сооружений, которые были построены 40 лет назад и пропускают большую часть бытовых и промышленных стоков города.

Их реконструкция является одним из приоритетных направлений инвестиционной программы компании "Росводоканал" в Воронеже. В 2016 году за 136 млн были реконструированы два аэротенка-резервуара для биохимической очистки воды, до конца 2017 года завершится модернизация еще двух, общая стоимость двух этапов — 273 млн рублей.

Президент России Владимир Путин призвал внедрить новую систему стандартов по управлению многоквартирными домами до зимы 2018 года. Такое поручение он дал в ходе совещания с правительством 11 января, в ответ на доклад министра строительства и ЖКХ РФ.

По данным министерства, в 35 субъектах РФ, где управление жилищно-коммунальным хозяйством осуществляется на основе концессии, аварийность в теплоснабжении снизилась в среднем на 47%, а в водоснабжении — на 21%.

Проект государственно-частного партнерства "Росводоканала" в сфере водоснабжения в Воронеже вошел в сводный реестр лучших практик Агентства стратегических инициатив и Минстроя РФ по разработке и тиражированию в регионах модели создания комфортной городской среды и обновления коммунальной инфраструктуры.

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