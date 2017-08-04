Эксперты: авария на руднике "Мир" не повлияет на производственные показатели "Алросы"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Авария на руднике "Мир" в Якутии алмазодобывающей компании "Алроса" не повлияет на производственные показатели компании, считают опрошенные ТАСС аналитики.

4 августа в шахте рудника "Мир" произошел прорыв воды в рудник из карьера. Начата спасательная операция.

По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Бориса Синицына, компания сможет продолжить добычу алмазов на руднике. "На руднике "Мир" периодически появлялись проблемы с водопритоком. И в определенные периоды это влияло на добычу. Добыча, по всей видимости, продолжится, поскольку там есть возможность локализовать водоприток", - рассказал он ТАСС.

Рудник "Мир" обеспечивает примерно 10-11% добычи "Алросы", напоминает директор "Ренессанс капитала" по электроэнергетике, металлургии и удобрениям Владимир Скляр.

"Это довольно существенная часть производства. Но надо понимать, что в краткосрочной перспективе выбывшие объемы могут быть компенсированы за счет добычи на других рудниках, а также продажами алмазов из запасов. Возможное сокращение производства было нервно воспринято инвесторами, но нам кажется, что авария не отразится даже на квартальных результатах компании", - считает Скляр.

Котировки "Алросы" на Московской бирже на новостях об аварии снизились на 2,5% - до 81,9 рубля за акцию. При этом в моменте акции компании опускались на 3,5% - до 81,02 рубля за бумагу.

В 16:31 мск акции "Алросы" торговались с понижением на 0,74% - по 83,39 рубля за бумагу.

Аварии на руднике

В пятницу, 4 августа, около 17 часов по местному времени на неработающем карьере "Мир" Мирнинского горно-обогатительного комбината компании "Алроса" произошло затопление подземного рудника в результате стока воды.

По предварительным данным, на тот момент в шахте рудника находилась рабочая смена в количестве 151 работника. Спасательная операция продолжается.

Следователи начали проверку по факту ЧП. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия), проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ"). Свою проверку по факту ЧП начала также и прокуратура республики.

Это уже второе ЧП за неделю на этом руднике. 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек пострадал.

О руднике

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом.

Рудник действует с 2009 года, среднее содержание алмазов - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. В 2016 году объем добычи "Алросы" составил 37,4 млн карат, продажи необработанных алмазов - 40 млн карат, продажи необработанных алмазов в денежном выражении - $4,4 млрд.

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25% и улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении в настоящее время находится почти 34% акций.