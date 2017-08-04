Вологодская область подписала соглашения с 13 резидентами ТОР "Череповец"

ТАСС, 4 августа. Правительство Вологодской области ожидает прихода нескольких десятков предприятий на территорию опережающего развития (ТОР) "Череповец". 13 резидентов создаваемого в Череповце индустриального парка уже подписали с регионом соответствующие соглашения на 4,5 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

Как сообщалось ранее, постановление о создании в моногороде Череповец ТОР подписал в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Планируется, что в ближайшее время на поддержку заявятся несколько десятков предприятий, реализующих в Череповце новые проекты в отраслях промышленности, сельского и лесного хозяйства, информационных технологий. 13 из них уже подписали с регионом соответствующие соглашения на общую сумму 4,5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.

По его словам, статус ТОРа позволит резидентам в полной мере получать целый пакет налоговых льгот регионального и федерального уровня.

В их числе - освобождение от налога на имущество и земельного налога в течение 10 лет, нулевая ставка по налогу на прибыль в течение пяти лет, а также значительное снижение отчислений во внебюджетные фонды.

"Вкупе с удобной инфраструктурой, логистикой и развитыми программами кооперации Череповец становится территорией максимально привлекательной для развития бизнеса", - сказал губернатор.

Эффект от такой поддержки, по его мнению, будет выражаться в появлении новых налогоплательщиков, создании дополнительных рабочих мест и развитии предпринимательской инициативы в регионе.

Город металлургов Череповец - первый из четырех моногородов Вологодской области, подавший заявку на получение статуса ТОР. В декабре 2016 года инициативу губернатора по созданию в Череповце особой налоговой территории поддержал вице-премьер Игорь Шувалов, а также руководители крупнейших предприятий региона - компаний "Северсталь" и "ФосАгро".

"Череповец" - первый в России индустриальный парк, возводимый с нуля на специально отведенной площадке. Благодаря соглашению с Фондом развития моногородов привлечено более 800 млн рублей федеральных средств на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры.

Первый якорный инвестор уже зашел на территорию индустриального парка: "Череповецкий мебельный комбинат" в июле начал строить завод по производству фибролитовых плит, объем инвестиций оценивается в 3,6 млрд рублей, запуск в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Планируется, что в "Череповце" будет создано около тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест, а в 2018 году, когда Череповец окончательно приобретет устойчивую, диверсифицированную экономику, он сможет выйти из списка моногородов России.