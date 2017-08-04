Доходы "Газпрома" от экспорта газа в I полугодии выросли на 19,5%

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ТАСС, 4 августа. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июне 2017 года увеличились на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $17,89 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
При этом за отчетный период "Газпром" увеличил экспорт газа на 8,6% - до 103,6 млрд куб. м против 95,4 млрд куб. м годом ранее.
Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в первом полугодии вырос на 9,7% - до 85,9 млрд куб. м, ближнего зарубежья - на 4,1%, до 17,7 млрд куб. м.