Доходы "Газпрома" от экспорта газа в I полугодии выросли на 19,5%

ТАСС, 4 августа. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июне 2017 года увеличились на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $17,89 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом за отчетный период "Газпром" увеличил экспорт газа на 8,6% - до 103,6 млрд куб. м против 95,4 млрд куб. м годом ранее.

Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в первом полугодии вырос на 9,7% - до 85,9 млрд куб. м, ближнего зарубежья - на 4,1%, до 17,7 млрд куб. м.