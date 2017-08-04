Медведев обсудит с коллегами по ЕврАзЭС единый электроэнергорынок и транспортную политику

ТАСС, 4 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит 14 августа Астану, где примет участие в заседании Евразийского межпрасовета и посетит "ЭКСПО-2017". Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"В ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - отметили в кабмине. "Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики", - сообщили в пресс-службе.

На рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению "цифровой повестки" Союза. "Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнерами Союза и другие темы, представляющие взаимный интерес", - добавили в правительстве.

В ходе пребывания в Астане Медведев также посетит проходящую в столице Казахстана Всемирную выставку "ЭКСПО-2017".