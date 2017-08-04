Медведев обсудит с коллегами по ЕврАзЭС единый электроэнергорынок и транспортную политику

Школьники Дагестана разработают свои проекты на второй смене центра "Сириус-Альтаир"В стране 4 августа, 18:27
Тони Гранато стал главным тренером сборной США по хоккею на ОИ-2018Спорт 4 августа, 18:17
WBA обязала Джошуа провести защиту титула против ОртисаСпорт 4 августа, 18:11
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в КрымЭкономика и бизнес 4 августа, 18:09
Общественный контроль экологических нарушений заработает в РоссииСоциальная ответственность 4 августа, 18:06
В Белом доме могут начать использовать детектор лжи для борьбы с утечкамиМеждународная панорама 4 августа, 18:02
Заря над бесконечной рекой: полвека истории Pink FloydКультура 4 августа, 18:00
Выделяемые при ремонте водопровода материалы могут угрожать здоровьюСоциальная ответственность 4 августа, 17:45
Преступники ограбили дом итальянской теннисистки Винчи и украли все трофеи спортсменкиСпорт 4 августа, 17:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит 14 августа Астану, где примет участие в заседании Евразийского межпрасовета и посетит "ЭКСПО-2017". Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
"В ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - отметили в кабмине. "Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики", - сообщили в пресс-службе.
На рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению "цифровой повестки" Союза. "Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнерами Союза и другие темы, представляющие взаимный интерес", - добавили в правительстве.
В ходе пребывания в Астане Медведев также посетит проходящую в столице Казахстана Всемирную выставку "ЭКСПО-2017".