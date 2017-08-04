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Медведев обсудит с коллегами по ЕврАзЭС единый электроэнергорынок и транспортную политику

Экономика и бизнес
4 августа, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Приоритетное внимание в ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии будет уделено развитию отраслевого сотрудничества

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ТАСС, 4 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит 14 августа Астану, где примет участие в заседании Евразийского межпрасовета и посетит "ЭКСПО-2017". Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, премьер-министр Армении Овик Абраамян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев

Евразийский экономический союз. Досье

"В ходе встречи главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - отметили в кабмине. "Приоритетное внимание будет уделено развитию отраслевого сотрудничества, в том числе формированию единого электроэнергетического рынка и мерам по реализации скоординированной транспортной политики", - сообщили в пресс-службе.

На рассмотрение глав правительств будет представлен доклад о совместной работе по продвижению "цифровой повестки" Союза. "Планируется обсудить ход подготовки соглашений о преференциальных торговых режимах с международными партнерами Союза и другие темы, представляющие взаимный интерес", - добавили в правительстве.

В ходе пребывания в Астане Медведев также посетит проходящую в столице Казахстана Всемирную выставку "ЭКСПО-2017".

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Темы
ЭКСПО-2017 Евразийский экономический союз
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Россия Армения Киргизия Казахстан Белоруссия
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