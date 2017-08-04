Фонд развития промышленности поможет инновационным проектам в Липецкой области

ТАСС, 4 августа. Правительство Липецкой области и Фонд развития промышленности (ФПР) подписали соглашение о сотрудничестве, по условиям которого фонд примет участие в финансировании инновационных проектов в регионе, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Липецкая область и Фонд развития промышленности подписали соглашение, по которому фонд окажет экспертную, аналитическую и финансовую поддержку инновационным проектам для внедрения в производство новейших разработок и современных технологий", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что руководство Липецкой области также окажет содействие ФРП в поиске инновационных проектов, в том числе из входящих в кластер "Липецкмаш".

"У нас уже есть в регионе два подписанных договора займа на общую сумму в 730 млн рублей. Уверен, что сегодняшнее соглашение повысит количество и качество заявок из региона на льготные займы ФРП под 5% годовых", - цитирует пресс-служба директора Фонда Романа Петруца.

В частности, ФРП предоставил кредиты двум предприятиям кластера "Липецкмаш" - компании "Генборг", открывшей в конце 2016 года первый в России завод низковольтных электродвигателей премиум-класса, и компании "Интермаш", создающей первое в России производство обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ).

"Генборг" запустил завод за 1,4 млрд рублей и к 2021 году планирует занять до 8% российского рынка асинхронных взрывозащитных электродвигателей, а "Интермаш" к 2022 году начнет выпуск пятиосевых станков с ЧПУ для изготовления высокоточных деталей в авиастроении, автомобилестроении, кораблестроении, приборостроении, производстве медицинского оборудования и инструментов.

Промышленный кластер станкостроения и станкоинструментальной промышленности "Липецкмаш" создан в 2016 году в Липецкой области, включает Липецк и Грязинский, Усманский, Лебедянский, Елецкий районы. В кластер входят 16 промышленных предприятий, в том числе Липецкий станкозавод "Возрождение", "СТП-Липецкое станкостроительное предприятие", "Елецкгидроагрегат", группа компаний "СтальСоюз", "Свободный сокол", "Литмашприбор", "Генборг" и другие.

В кластере реализовываются четыре импортозамещающих проекта с инвестициями около 6,5 млрд рублей: "Станина" - по выпуску станин и станочного литья с бюджетом около 2 млрд рублей, "Генборг" - по созданию электродвигателей за 1,5 млрд рублей, "Флюидмаш" - по производству гидроаппаратуры для металлообрабатывающих станков с инвестициями 1 млрд рублей, "Интермаш" - по созданию высокоточных станков с ЧПУ почти за 2 млрд руб.