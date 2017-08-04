В Нижегородской области планируют собрать 140 тонн ягод промышленного производства

ТАСС, 4 августа. Первый урожай нижегородских ягод - клубники и голубики - от ягодного сада ООО "Рассвет" уже появился в нижегородских магазинах. Производитель намерен произвести порядка 140 тонн ягод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"ООО "Рассвет" в этом году планирует произвести порядка 140 тонн ягод: клубнику и голубику. Через три года предприятие планирует выйти на объемы производства, которые позволят сосредоточить в Нижегородской области десятую часть всего российского производства ягод. Это порядка 700 тонн продукции в год", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правительства, в Нижегородской области для инвесторов и организаторов подобных проектов, которые работают на импортозамещение, созданы меры эффективной поддержки. Эти меры позволяют увеличить налооблагаемую базу, пополнить бюджеты разных уровней, создать новые рабочие места в регионе.

"Выбор Нижегородской области в качестве места для ведения бизнеса, вложения серьезных инвестиций не случаен, - подчеркнул директор ООО "Рассвет" Владимир Федоров. - Один из важных факторов - наличие в регионе эффективной системы поддержки проектов в сфере сельского хозяйства. Кроме того, здесь выстроены прозрачные, конструктивные отношения бизнеса и власти".

Как сообщили в ООО "Рассвет", на ягодном производстве планируется создать почти 400 сезонных и постоянных рабочих мест. Сейчас ягодный сад занимает 50 га, в том числе: 30 га земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики. Голубичное поле на предприятии является самой большой площадкой промышленного выращивания этой ягоды в России.