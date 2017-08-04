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Курс доллара опустился ниже 60 руб. впервые с 1 августа

Экономика и бизнес
4 августа, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился до 59,96 рубля. Курс евро снизился до 70,44 рубля

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,66% и составил 59,96 рубля, опустившись ниже отметки в 60 рублей впервые с 1 августа. Курс евро, в свою очередь, снизился на 1,7% - до 70,44 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Валюты дешевеют на фоне умеренного повышения котировок нефти. По состоянию на 18.05 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,46% - до $52,25 за баррель.

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