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Импорт продовольствия в РФ сократился почти вдвое за три года продэмбарго

Экономика и бизнес
4 августа, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Как отмечает Минсельхоз, доля импорта в потреблении свинины уменьшилась втрое, ввоз импортных овощей - вдвое

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Поставки импортного продовольствия в Россию сократились почти вдвое за три года действия продэмбарго, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РФ.

Россия ввела контрсанкции в отношении западных стран 6 августа 2014 г., их действие было продлено до 31 декабря 2018 года.

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"На российской полке стали доминировать отечественные продукты питания, а поставки импортного продовольствия сократились почти в 2 раза за 3 года: с 43 млрд до 25 млрд долларов в 2016 году", - цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Как отмечает министерство, доля импорта в потреблении свинины с 2013 года сократилась в 3 раза - с 26% до 8% в 2016 году, мяса птицы - в 2,5 раза, до 5% в 2016 году. Ввоз импортных овощей с 2013 года сократился вдвое, до 463 тыс. тонн в 2016 году. За последние три года собственное производство тепличных овощей увеличилось на 30%.

Поддержка агропромышленного комплекса из федерального бюджета выросла с 190 млрд руб. в 2014 году до 242 млрд руб. в 2017 г., рост сельхозпроизводства составил 11%.

Снижение импорта сельхозпродукции происходит на фоне введенного Россией продэмбарго в отношении западных стран в рамках ответных мер и взятого руководством страны курса на импортозамещение.

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