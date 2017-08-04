Индексы ММВБ и РТС к закрытию торгов снизились, несмотря на подорожание нефти

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Индексы ММВБ и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,6% - до 1953,49 пункта, РТС - на 0,26%, до 1026,73 пункта, несмотря на укрепление котировок нефти.

По состоянию на 19:05 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,83% - до $52,44 за баррель.

На фоне умеренного повышения котировок нефти доллар опустился к рублю на 0,79%, до 59,88 руб., евро - на 1,81%, до 70,35 руб.

"Рынок в целом на следующей неделе, вероятнее всего, перейдет к снижению с целью 1900 по индексу ММВБ. Это объясняется тем, что международные инвесторы предпочитают вкладываться в бумаги американских компаний, которые продемонстрировали хорошие финансовые результаты в предыдущем квартале и дорожают, а чтобы сдвинуть с места российский рынок, нефть должна дорожать дальше, так как ее предыдущий рост уже отыгран заранее", - считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.