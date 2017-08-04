ЦБ: инфляция в России в августе будет близка к нулю

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Инфляция в России в августе будет близка к нулю, в отдельные недели может наблюдаться дефляция.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
"Банк России ожидает близкую к нулю инфляцию в августе. С учетом волатильности цен на плодоовощную продукцию в отдельные недели может наблюдаться дефляция", - отмечает пресс-служба.
В ЦБ также сообщили, что "замедление инфляции видится системным и не связано только с отдельными волатильными компонентами".
Ранее в пятницу Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в июле до 3,9%. В Минэкономразвития ТАСС сообщили, что наибольший вклад в замедление инфляции внесло удешевление плодоовощной продукции на фоне роста предложения.