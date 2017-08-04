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Глава Мирнинского ГОКа в Якутии отстранен от руководства до окончания проверок

Экономика и бизнес
4 августа, 22:55 UTC+3 МОСКВА 4, августа. /ТАСС

На руднике 4 августа произошел прорыв воды из карьера. На момент ЧП в шахте находился 151 человек, 142 были спасены

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Директор Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОК), на котором в пятницу произошла авария, отстранен от руководства до окончания проверок.

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Об этом сообщили в "Алросе".

"Директор Мирнинского ГОКа Михаил Лопатинский отстранен от руководства до окончания всех проверок по аварии", - сказал официальный представитель компании.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". В пятницу в шахте произошел прорыв воды из карьера. В пресс-службе МЧС России ранее сообщили, что в шахте находился 151 человек, 142 из них спасены. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

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