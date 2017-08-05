Bloomberg: построенные для "Трансаэро" лайнеры станут президентскими бортами Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. ВВС США и корпорация Boeing достигли соглашения по вопросу о покупке двух пассажирских самолетов, которые будут переоборудованы в президентские лайнеры для Дональда Трампа и получат обозначение Air Force One. Как сообщила в пятницу в интервью агентству Bloomberg министр ВВС США Хизер Уилсон, "выработано очень хорошее соглашение".

Два самолета Boeing 747-8, первоначально предназначавшиеся для российской авиакомпании "Трансаэро", будут модернизированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к самолетам, на которых летает президент США.

По сообщению Bloomberg, в ВВС не назвали сумму сделки.

Ранее, по данным агентства, комитеты Конгресса одобрили план направить $195 из ранее одобренных на военные цели расходов на то, чтобы ускорить выработку соглашения по приобретению этих двух самолетов. Цена этой модели лайнера, по данным агентства, составляет $386,8 млн.

Самолеты были заказаны "Трансаэро" в 2013 году, но компания так и не успела выкупить их из-за банкротства, наступившего спустя два года. Был сделан заказ на четыре таких лайнера общей стоимостью $1,5 млрд, корпорация Boeing успела подготовить два.

После банкротства большая часть воздушного парка "Трансаэро" перешла "Аэрофлоту", но забирать этот заказ он отказался.

Новый президентский лайнер

О том, что компания Boeing поставит новые самолеты для президента США, стало известно в конце января 2015 года. Решение об этом было принято еще при администрации Барака Обамы, однако позже Трамп выразил возмущение стоимостью контракта.

"Boeing строит абсолютно новый Air Force One модели 747 для наших будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше $4 млрд. Отменить заказ", - написал Трамп в декабре 2016 года на своей странице в Twitter. При этом он не указал, откуда именно он взял цифру $4 млрд.

Сейчас авиапарк президента состоит из двух машин, созданных на базе Boeing 747-200B - дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного самолета. В этом году у обоих лайнеров заканчивается 30-летний срок эксплуатации. Впервые они поднялись в небо в 1987 году, когда президентом был Рональд Рейган.

Помимо двух лайнеров, в распоряжении Белого дома находятся более двух десятков вертолетов, которые также в основном устарели и требуют замены. Большинство из них составляют Sikorsky SH-3 Sea King, произведенные в 1974 году, и более современные Sikorsky White Hawk 1989 года выпуска.