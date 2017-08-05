На Украине отключили на плановый ремонт четвертый блок Запорожской АЭС

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в субботу отключили от энергосети для проведения планового ремонта, который продлится до 24 сентября. Об этом сообщает пресс-центр украинского концерна "Энергоатом".

"В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне отвечает природному радиационному фону", говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейшая на Украине и в Европе атомная электростанция. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной электрической мощностью 6 ГВт. В последние годы станция производит около 50 процентов всей электроэнергии, выработанной атомными станциями Украины.