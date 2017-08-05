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На Украине отключили на плановый ремонт четвертый блок Запорожской АЭС

Экономика и бизнес
5 августа, 11:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, августа. /ТАСС

В настоящее время на атомной станции действует 4 энергоблока, к которым у персонала нет никаких замечаний

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КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в субботу отключили от энергосети для проведения планового ремонта, который продлится до 24 сентября. Об этом сообщает пресс-центр украинского концерна "Энергоатом".

"В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне отвечает природному радиационному фону", говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - крупнейшая на Украине и в Европе атомная электростанция. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной электрической мощностью 6 ГВт. В последние годы станция производит около 50 процентов всей электроэнергии, выработанной атомными станциями Украины.

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