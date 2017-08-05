Севморзавод завершил строительство второй плавучей системы для возведения Крымского моста

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Севастопольский морской завод, который является филиалом Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), и центральное конструкторское бюро "Коралл" завершили строительство плавучей системы, которая необходима для возведения Крымского моста. Об этом журналистам рассказал директор завода Игорь Дрей.

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"Это очень сложное техническое сооружение, оно состоит из двух плавопор. Во-первых, это огромная нагрузка на опоры - 6 тыс. тонн, во-вторых, мы собирали конструкции плавопоры на воде, это сама по себе уникальная работа", - рассказал Дрей.

В систему входят две опоры. Первая была отправлена севастопольскими корабелами в Керчь 30 июля. Передача второй завершена 5 августа. Комплекс плавучей системы позволяет мостостроителям доставить и смонтировать арочные пролетные строения будущего Крымского моста весом почти 6 тыс. тонн для железнодорожной части моста и свыше 4 тыс. тонн - для автомобильной.

После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавучей системы в проектное положение - сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной. Морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдет в августе-сентябре текущего года.

Сделано в Севастополе

Проектировщик плавучей системы - севастопольское ЦКБ "Коралл". Ее создание велось в Севастополе с лета 2016 года - параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе.

Плавучие опоры - это полностью автономные сооружения, на борту которых установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков.

Плавопора снабжена системой позиционирования. Ее задача - обеспечить точное заведение плавсистемы на тросах для погрузки арочного пролета с берегового стапеля, а затем надежно удерживать ее при подъеме арок на постоянные опоры в судоходном пролете.

"Стройка века"

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.