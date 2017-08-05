Севморзавод завершил строительство второй плавучей системы для возведения Крымского моста

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Севастопольский морской завод, который является филиалом Центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), и центральное конструкторское бюро "Коралл" завершили строительство плавучей системы, которая необходима для возведения Крымского моста. Об этом журналистам рассказал директор завода Игорь Дрей.
"Это очень сложное техническое сооружение, оно состоит из двух плавопор. Во-первых, это огромная нагрузка на опоры - 6 тыс. тонн, во-вторых, мы собирали конструкции плавопоры на воде, это сама по себе уникальная работа", - рассказал Дрей.
В систему входят две опоры. Первая была отправлена севастопольскими корабелами в Керчь 30 июля. Передача второй завершена 5 августа. Комплекс плавучей системы позволяет мостостроителям доставить и смонтировать арочные пролетные строения будущего Крымского моста весом почти 6 тыс. тонн для железнодорожной части моста и свыше 4 тыс. тонн - для автомобильной.
После завершения всех подготовительных работ арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавучей системы в проектное положение - сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной. Морская операция по перевозке и установке судоходных арок моста пройдет в августе-сентябре текущего года.
Проектировщик плавучей системы - севастопольское ЦКБ "Коралл". Ее создание велось в Севастополе с лета 2016 года - параллельно со сборкой арочных пролетов на стройплощадке в Керчи и строительством фарватерных опор в Керченском проливе.
Плавучие опоры - это полностью автономные сооружения, на борту которых установлены дизель-гидравлические станции для питания всего электрического оборудования и системы балластных насосов для наполнения балластных отсеков.
Плавопора снабжена системой позиционирования. Ее задача - обеспечить точное заведение плавсистемы на тросах для погрузки арочного пролета с берегового стапеля, а затем надежно удерживать ее при подъеме арок на постоянные опоры в судоходном пролете.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.