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Объем средств на благоустройство городов РФ в 2017 году составит 42 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 августа, 19:05 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 5, августа. /ТАСС

В настоящее время свои программы на этот год в срок утвердили 1657 муниципалитетов и 81 регион

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КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Общий объем федеральных и региональных средств на реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в РФ составит в 2017 году 42 млрд рублей. Об этом заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое провел президент РФ Владимир Путин.

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Мень отметил, что в 2017 году в стране при поддержке на федеральном уровне впервые началась реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. "Перед нами стоит масштабнейшая задача - до сих пор в России не было системного, целостного подхода к городской инфраструктуре на всех уровнях. Для создании этой системы и реализации первых проектов выделены значительные ресурсы: в этом году, помимо того, что 25 млрд рублей выделено из федерального бюджета, у нас вместе с софинансированием из региональных бюджетов общий объем [составил] 42 млрд рублей", - сказал Мень. По его словам, в рамках этого проекта все муниципалитеты с населением свыше 1 тыс. человек обязаны принять современные правила благоустройства, выстроить системы уборки, освещения и озеленения.

В настоящее время свои программы на этот год в срок утвердили 1657 муниципалитетов и 81 регион, отметил Мень. При этом главной особенностью приоритетного проекта формирования комфортной городской среды министр назвал вовлечение жителей в принятие соответствующих решений и их реализацию.

Однако, продолжил глава Минстроя, "в отдельных случаях общественные обсуждения проводились поверхностно - например, людям предоставлялась неполная информация, анонсы обсуждений публиковались недостаточно широко или всего за несколько дней, на онлайн-оценку [предложений] отводилось слишком мало времени". "Еще хуже - если в ходе обсуждения дизайн-проекта жители просили что-то в нем исправить, но в итоговом проекте пожелания эти не были учтены, это недопустимо, мы постоянно обращаем на это внимание регионов", - добавил Мень, отметив, что еще есть время исправить подобные ошибки. "Но в целом можно сказать, что проект формирования комфортной городской среды стал по- настоящему народным, в реализации которого участвует вся страна", - заключил глава Минстроя.

Поправки в закон о публичных обсуждениях

Мень рассказал также о внесенном в Госдуму законопроекте, предусматривающим изменения с систему участия граждан в принятии градостроительных решений. Он напомнил, что сейчас для этого существуют публичные слушания, где, в частности, отсутствует регистрация участников. "Как следствие, в настоящее время выявить объективное мнение большинства граждан по тому или иному градостроительному проекту как правило не предоставляется возможным, и это подтверждается большинством жалоб, которые участники слушания направляют власти", - подчеркнул министр, упомянув среди прочего жалобы на неудобное время собраний и недостаточную вместимость помещений, а также участие в публичных слушаниях граждан, не проживающих на соответствующей территории. "Бывали случаи, когда и автобусами даже свозили [людей] на подобного рода обсуждения в интересах одной стороны", - сказал глава Минстроя.

Подготовленными поправками предлагается переход от публичных слушаний к общественными обсуждениям, которые будут предусматривать несколько форм фиксации мнений граждан, размещение результатов в публичном доступе, формирование перечня участников обсуждений и т. д. Мень выразил надежду, что этот законопроект будет принят Госдумой в осеннюю сессию текущего года.

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