Рокетбанк и банк "ФК Открытие" восстановили обслуживание банковских карт

ТАСС, 6 августа. Банк "ФК Открытие" и Рокетбанк полностью восстановили работу после сбоя.

"Полностью восстановлена работа банкоматной сети банка "Открытие" и операций по картам. Также восстановлена работа операций Рокетбанка", - сказал ТАСС управляющий директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью Александр Дмитриев.

Обслуживание банковских карт рокетбанка было прервано 5 августа в результате обрыва кабеля.

Приехали на место событий. Убедились лично в том, что канал работает!



Карты и всё остальное заработало полноценно. pic.twitter.com/UwzNdjuGpF — Рокетбанк (@rocketbank) August 5, 2017

"Карты и все остальное заработало полноценно", - говорится в сообщении банка в официальном аккаунте в Twitter.

Возобновление операций по банковским картам ТАСС также подтвердили клиенты Рокетбанка, являющегося дочерней структурой банка ФК "Открытие".

Как отмечается в сообщении банка "ФК Открытие" в соцсети "Вконтакте", восстановлена работа дистанционного банка для предпринимателей "Точка", который является его филиалом.

О проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных средств один из первых российских виртуальных банков Рокетбанк (основан в 2012 году как мобильное приложение, продвигающее банковские услуги), сообщил 5 августа. Вслед за ним о технических неполадках заявил и "ФК Открытие", отметивший, что причиной перебоев в его работе стало повреждение оптоволоконного кабеля.