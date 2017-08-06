Сбои в работе банкоматов и карт "Открытия" коснулись не более 1,5% клиентов

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Технические сбои в работе банкоматной сети и при проведении операций по картам коснулись не более 1,5% клиентов банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Временные трудности в работе части банкоматов и части карт банка "Открытие" затронули не более 1,5% клиентов банка. В качестве компенсации банк "Открытие" дарит всем клиентам, столкнувшимся с техническими трудностями, кешбэк по картам в размере 5% до конца августа на оплаты в ресторанах, кафе и кино", - говорится в сообщении.
Как отмечается, кешбэк будет настроен автоматически по всем картам, которые в момент сбоя имели неудачные попытки транзакций.
Банк продолжает изучать причины аварии и "рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов".
О проблемах с оплатой, снятием и переводом наличных в субботу сообщила дочка "ФК Открытие", один из первых российских виртуальных банков Рокетбанк (основан в 2012 году как мобильное приложение, продвигающее банковские услуги).
Работа банкоматов и карт была восстановлена в ночь с субботы на воскресенье. На данный момент в полном объеме работают банки "Открытие", "Рокетбанк" и входящая в "Открытие" "Точка". Ранее банк "Открытие" объяснил сбой в работе повреждением кабеля.