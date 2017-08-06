Рогозин: РФ планирует отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года

ТАСС, 6 августа. Россия с 2019 года может начать отмену льгот иностранным авиапроизводителям с целью восстановления контроля над внутренним рынком производства гражданских самолетов. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1".

"Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год, это в 25 раз меньше, чем каждый производитель Airbus и Boeing, но уже к 2025 с учетом наших планов... мы будем выпускать уже 110 самолетов в год, - сказал он. - По мере появления наших новых самолетов мы будем отменять те льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям, уже, считайте, с 2019 года".

Вице-премьер привел статистику, согласно которой Россия сильно зависит от зарубежных производителей авиатехники. По его словам, с 2013 года РФ закупила за рубежом 367 самолетов. Кроме того, Рогозин обратил внимание на величину платежей за лизинг иностранных самолетов, а также льгот зарубежным компаниям по НДС и таможенным сборам. "В год мы сейчас, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 млрд рублей. Это оскорбление для нации, оскорбление для авиационной державы, мы это терпеть не могли", - сказал он, добавив, что именно поэтому было сделано все возможное для создания и развития новых отечественных самолетов, включая МС-21 и Sukhoi Superjet 100.

Рогозин подчеркнул, что уже существует план, представленный президенту РФ Владимиру Путину, где просчитаны даты постепенной замены каждого иностранного самолета на российский аналог. "Мы отвоюем этот рынок. Если мы сделали это в военном деле, мы это сделаем в гражданском деле", - заключил он.