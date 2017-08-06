Белоруссия до конца года поставит на экспорт продовольствия на $6 млрд

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Белоруссия планирует экспортировать продовольствия на $6 млрд в текущем году. Об этом в воскресенье сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый в интервью телеканалу "Столичное телевидение".

"К шести миллиардам мы должны подойти по экспорту", - сказал вице-премьер. По его словам, одним из перспективных рынков сбыта белорусской продукции выступает Китай. "Есть интерес китайских бизнесменов к нашему агропромышленному комплексу, <…> за самые короткие сроки удалось сертифицировать довольно большое количество наших предприятий, производящих молочную и мясную продукцию, для рынка Китая", - сказал заместитель премьера.

Русый пояснил, что на китайский рынок уже пошли первые поставки птицы, говядины, молочных продуктов. "Подписан контракт на $20 млн на поставку говядины, в проработке - по экспорту птицы", - сказал Русый. Он отметил, что начались пробные поставки на китайский рынок мороженого.

"В целом это довольно перспективное направление. И если ранее мы планировали на рынок Китая поставить товара примерно на $1 млн, то сейчас можно говорить, что поставлено товара уже на $17 млн", - сказал он.

В текущем году отмечается спрос на внешних рынках на белорусскую муку, добавил вице-премьер. За шесть месяцев 2017 года экспортировано около 100 тыс. тонн муки, в том числе ржаной. "Мы сохранили то количество посевных площадей озимой ржи, которые у нас были ранее. Это дало возможность продавать ржаную муку дороже пшеничной", - рассказал Русый.

Экспорт в Россию

По его словам, неплохо идет экспорт плодоовощной продукции, в том числе в Россию. "Россия несколько по-другому начала работать с нами, - сказал Русый. - Есть большой интерес серьезных сетей, групп компаний, которые располагают большими товаропроводящими сетями, на поставку молочной, мясной и плодоовощной продукции". Он отметил, что в Белоруссии есть хранилища, есть возможность работать не сезонно, а по графику, ритмично и круглый год, поставляя плодоовощную продукцию, что интересно сетевикам.

По оперативной информации минсельхозпрода, экспорт предприятий данного белорусского ведомства за полугодие вырос на 17% до $1,23 млрд. В Россию экспорт вырос на 15%, при этом на российский рынок приходится 92% всего экспорта белорусского продовольствия. Однако удельный вес России в белорусском экспорте продовольствия сокращается за счет политики диверсификации.