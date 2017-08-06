Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Закупка угля для Украины в США является оправданным шагом, в том числе и в ценовом отношении. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире украинского "Первого национального телеканала".

"Цена, которую озвучили ($113 за тонну - прим. ТАСС), - это не только уголь, а и качество: по калорийности и по показателю теплоотдачи это будет примерно в тех пределах, что и южноафриканское. При этом если посмотреть по карте и на логистику, то из США она на 30-35% дешевле, чем из ЮАР. Когда вы объедините все эти факторы, то выйдете на объективное решение этого вопроса", - утверждает Насалик, заверив, что цена на американский уголь - "это не коррупционная схема". По его словам, в случае заключениях долгосрочных контрактов Украина может рассчитывать на снижение цены.

31 июля один из ведущих производителей электроэнергии на Украине "Центрэнерго", контрольный пакет акций которого принадлежит государству, подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну. Первое судно с углем из США объемом 85 тысяч тонн, как ожидается, прибудет на Украину в начале сентября. Следующие 120 тысяч тонн, по условиям контракта, поступят до конца сентября, остальные - до конца года.

Американский антрацит будет обходиться дороже, чем уголь аналогичной марки из России и Донбасса, что может привести к росту тарифов на электроэнергию. Российский антрацит Украина закупала по $60-70 за тонну, а донбасский обходился еще дешевле.

На фоне блокады поставок угля с Донбасса как альтернативу американскому углю Киев рассматривал закупку его в Австралии и ЮАР. Однако из Австралии по морю доставлять очень далеко, а из ЮАР возможность доставки ограничена до 700 тысяч тонн в год.

Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее, по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом.