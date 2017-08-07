Импорт машин и оборудования в РФ в первом полугодии вырос на 33%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Объем импорта машин и оборудования в Россию в январе - июне 2017 года вырос на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $47,424 млрд, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.

За отчетный период импортировано машин и оборудования из стран дальнего зарубежья (широкий спектр техники, включая энергетическое и специальное оборудование, автоспецтехнику, суда и летательные аппараты) на сумму $44,925 млрд, из стран СНГ - на $2,5 млрд.

При этом экспорт из России машин и оборудования в январе - июне 2017 года в денежном выражении составил $10,573 млрд, что на 15,8% больше, чем годом ранее.