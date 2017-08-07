Импорт машин и оборудования в РФ в первом полугодии вырос на 33%

Лидеры США и Республики Корея обсудили голосование в СБ ООН по санкциям против КНДРМеждународная панорама 7 августа, 4:59
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителейЭкономика и бизнес 7 августа, 4:25
Четырехкратная олимпийская чемпионка Катберт скончалась в возрасте 79 летСпорт 7 августа, 4:05
"Ведомости": Совбез предлагает кабмину определить условия либерализации экспорта газаЭкономика и бизнес 7 августа, 4:03
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧСПроисшествия 7 августа, 3:53
Макарова: российских болельщиков было хорошо слышно на турнире WTA в ВашингтонеСпорт 7 августа, 3:05
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной ценеЭкономика и бизнес 7 августа, 2:48
Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в ВашингтонеСпорт 7 августа, 2:25
Глава МИД Польши: никакие международные законы не защищают советские памятникиМеждународная панорама 7 августа, 2:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Объем импорта машин и оборудования в Россию в январе - июне 2017 года вырос на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $47,424 млрд, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.
За отчетный период импортировано машин и оборудования из стран дальнего зарубежья (широкий спектр техники, включая энергетическое и специальное оборудование, автоспецтехнику, суда и летательные аппараты) на сумму $44,925 млрд, из стран СНГ - на $2,5 млрд.
При этом экспорт из России машин и оборудования в январе - июне 2017 года в денежном выражении составил $10,573 млрд, что на 15,8% больше, чем годом ранее.