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СМИ: ЕС изучает возможность введения для автоконцернов квот на электромобили

Экономика и бизнес
7 августа, 2:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, августа. /ТАСС

Отмечается, что таким образом Еврокомиссия намерена ускорить процесс отхода от использования в машинах двигателей внутреннего сгорания

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БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность введения для концернов с 2025 года обязательных квот на выпуск и сбыт электромобилей и транспортных средств с низким уровнем выброса вредных веществ. Об этом в понедельник сообщила германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

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По данным издания, таким образом ЕК намерена ускорить процесс отхода от использования в машинах двигателей внутреннего сгорания. До конца года Еврокомиссия планирует представить пакет мер по развитию "щадящей климат мобильности". К ним, возможно, будут относиться квоты по минимальному числу электромобилей, которые должны будут производить и сбывать автоконцерны, и более строгие нормы по выбросам вредных веществ.

В германских деловых кругах к таким планам относятся с беспокойством, отметила газета. "Мы считаем введение такого рода квот в принципе ошибочным путем", - подчеркнули изданию в Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA). Там отметили, что сбыт электромобилей зависит от многих факторов, на которые сами концерны порой не могут оказать никакого влияния.

Власти ФРГ и автомобильные компании сейчас пытаются найти пути выхода из череды скандалов, связанных с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных авто, в которых был уличен ряд производителей Германии.

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