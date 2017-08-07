СМИ: ЕС изучает возможность введения для автоконцернов квот на электромобили

Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в ВашингтонеСпорт 7 августа, 2:25
Американка Киз стала победительницей турнира WTA в СтэнфордеСпорт 7 августа, 1:42
Красавцы Манчини: "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-ПетербургеСпорт 7 августа, 0:37
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страныКосмос 7 августа, 0:31
Американская легкоатлетка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 мСпорт 7 августа, 0:09
Тренер: чемпионат мира, как и весь сезон, для легкоатлетки Муллиной получился достойнымСпорт 7 августа, 0:01
Новозеландский легкоатлет Уолш стал чемпионом мира в толкании ядраСпорт 6 августа, 23:50
Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на УкраинуМеждународная панорама 6 августа, 23:43
Боль в правом плече вынудила копьеметательницу Ребрик сняться с выступлений на ЧМСпорт 6 августа, 23:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность введения для концернов с 2025 года обязательных квот на выпуск и сбыт электромобилей и транспортных средств с низким уровнем выброса вредных веществ. Об этом в понедельник сообщила германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.
По данным издания, таким образом ЕК намерена ускорить процесс отхода от использования в машинах двигателей внутреннего сгорания. До конца года Еврокомиссия планирует представить пакет мер по развитию "щадящей климат мобильности". К ним, возможно, будут относиться квоты по минимальному числу электромобилей, которые должны будут производить и сбывать автоконцерны, и более строгие нормы по выбросам вредных веществ.
В германских деловых кругах к таким планам относятся с беспокойством, отметила газета. "Мы считаем введение такого рода квот в принципе ошибочным путем", - подчеркнули изданию в Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA). Там отметили, что сбыт электромобилей зависит от многих факторов, на которые сами концерны порой не могут оказать никакого влияния.
Власти ФРГ и автомобильные компании сейчас пытаются найти пути выхода из череды скандалов, связанных с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных авто, в которых был уличен ряд производителей Германии.